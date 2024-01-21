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وظائف شاغرة لدى شركة قطار سار

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة قطار سار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف قطار سار

وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني أول مستودع.

– أخصائي التسويق والاتصالات.

– مهندس صيانة الطريق.

– مدقق أول الجودة والدعم.

– محلل أول المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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