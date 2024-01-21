وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.
– مهندس مشروع أول/ كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)