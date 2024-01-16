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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– منسق التدريب والتطوير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال).

– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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