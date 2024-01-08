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عن عمر يناهز الـ78 عامًا

وفاة فرانز بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٢ مساءً
وفاة فرانز بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية
المواطن - محمد سمعه

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فارق الألماني فرانز بيكنباور نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ الألماني الأسبق، الحياة أمس عن عمر ناهز الـ78 عامًا.

كيف تُوفي فرانز بيكنباور ؟

ونشرت عائلة الأسطورة الألمانية الراحل بيانًا بعد وفاته قائلين: “ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة والدنا فرانز بيكنباور، الذي فارق الحياة في سلام بالأمس الأحد أثناء نومه، حيث كان محاطًا بعائلته”.

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ويُعد بيكنباور واحدًا من بين 3 أشخاص حول العالم نجح في الفوز بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب، حيث فعل الأمر ذاته مع البرازيلي الراحل ماريو زاجالو والفرنسي ديديه ديشان.

فرانز بيكنباور
بيكنباور

مسيرة بيكنباور

وفاز الراحل بيكنباور بلقب كأس العالم كلاعب في عام 1974 على حساب المنتخب الهولندي، وفاز بلقب المونديال كمدرب في عام 1990 مع المنتخب الألماني على حساب الأرجنتين.

وفي مسيرته لعب الراحل بيكنباور مع نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة من 1964 حتى عام 1977، كما لعب مع نادي نيويورك كوزوموس الأمريكي خلال الفترة من 1977 حتى عام 1980، ومع فريق هامبورج الألماني من عام 1980 حتى عام 1982.

وحقق بيكنباور 16 لقبًا في مسيرته التي امتدت لـ 18 عامًا، بواقع 5 ألقاب في الدوري الألماني، 4 ألقاب في كأس ألمانيا، 3 ألقاب أوروبية، كأس الاتحاد الأوروبي مرة، كأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، كأس العالم كرة واحدة، بطولة أمم أوروبا مرة واحدة”.

وتُوج بيكنباور بلقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 1972 و1976 كمدافع وهو أمر لم يحدث من قبل ولم ينجح أي لاعب يلعب في مركز الدفاع في الفوز بلقب الكرة الذهبية مرتين في مسيرته مثل الراحل بيكنباور.

فرانز بيكنباور
بيكنباور في 2006

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