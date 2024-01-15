وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية منتخب الأردن يُمطر شباك ماليزيا برباعية تصريحات مانشيني أغضبته .. سلمان الفرج: أطالب اتحاد القدم بالتحقيق ولا أقبل أن تُمس وطنيتي القبض على مقيم اعتدى على آخر بسبب موقف مركبة بالرياض حريق في مستودعات بحي الفيصلية التعادل يحسم مباراة الكاميرون ضد غينيا صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم نواف العقيدي: ما قاله مانشيني عني غير صحيح وكشف الحقيقة بعد كأس آسيا قبل مواجهة الغد .. تاريخ مواجهات السعودية وعمان سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قام وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، اليوم، خلال لقائهم مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” كلاوس شواب، ورئيس المنتدى، بورغي برينده، باستعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة القضايا الملحّة الحالية والمستقبلية، وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية.
ويشارك وفد المملكة لهذا العام في مجموعة متنوعة من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية على مدار أسبوع كامل، حيث يستعرض الوفد تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي لوضع أسسٍ مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.