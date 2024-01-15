وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية

برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قام وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، اليوم، خلال لقائهم مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” كلاوس شواب، ورئيس المنتدى، بورغي برينده، باستعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة القضايا الملحّة الحالية والمستقبلية، وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية.

جلسات رفيعة المستوى

ويشارك وفد المملكة لهذا العام في مجموعة متنوعة من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية على مدار أسبوع كامل، حيث يستعرض الوفد تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي لوضع أسسٍ مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.