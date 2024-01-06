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بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت

ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي الشيخ محمد الصباح

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٦ مساءً
ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي الشيخ محمد الصباح
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد.
فيما عبر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

 

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