ياسمين صبري وجورجينا معًا في لقاء نادر

لطالما عقدت الجماهير مقارنة بين إطلالة كل من الفنانة المصرية ياسمين صبري وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار النجمة المصرية أن جمالها يفوق جمال عارضة الأزياء الإسبانية إلا أن هناك من يرى أن جورجينا أكثر جمالًا.

ظهور ياسمين صبري وجورجينا

وخلال حفل جوي أوورد ليلة أمس في الرياض لتكريم صناع الترفيه في المملكة والعالم كانت ياسمين صبري تدلي بأحاديث صحفية لمراسلي بعض القنوات الفضائية في وسائل الإعلام فيما كانت جورجينا تدخل على اللافندر كاربت الأمر الذي دفع الجماهير للصياح والصراخ ترحيبًا بجورجينا.

وظهرت الفنانة المصرية في حفل joy awards بفستان جذاب وأنيق وإطلالة بسيطة لفتت الأنظار.

وخلال لقائها مع أحد المراسلين بدت التفاتة من الفناة المصرية لتكتشف بعدها سبب صياح الجمهور حيث أكملت حديثها بشكل طبيعي.

وحاول البعض التلميح لظهور ملامح ارتباك على صبري لحظة دخول جورجينا إلا أن الأمر لا يعدو كونه التفاتة تلقائية لمعرفة سبب صياح الجماهير.

سر التشبيه

وفي كل الأحوال يبقى لكل منهما جمهوره الخاص الذي ينحاز له لكن الفنانة المصرية حاولت أكثر من مرة توضيح سبب ربط الجماهير بين إطلالتها وإطلالة جورجينا.

وفي وقت سابق قالت ياسمين صبري إن التشبيه بينها وبين جورجينا ربما يعود إلى نفس لون البشرة، والروح والمنظر، مضيفة “إحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية”.