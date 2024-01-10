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لتصدره الترتيب العام

يزيد الراجحي يُتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رالي داكار

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٦ مساءً
يزيد الراجحي يُتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رالي داكار
المواطن - فريق التحرير

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حصل السائق يزيد الراجحي على 3 ميداليات ذهبية أمس، وذلك بعد تصدره الترتيب العام في رالي داكار في المرحلة الثالثة.

رالي داكار

ونشر الحساب الرسمي لـ أبطال العالم عبر منصة ” إكس” : “مقطع فيديو للراجحي وهو حاصل على الميداليات الذهبية الـ3”.

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وقال الراجحي بعد الفوز بالميداليات الذهبية الـ3: “الميدالية الأولى هي نتيجة صدارة الرالي بعد يومه الثالث، والميدالية الثانية، هي نتيجة مواصلتي صدارة الرالي بعد اليوم الرابع، والميدالية الثالثة هي صدارتي بترتيب النقاط”.

يزيد الراجحي - 2

وكان الراجحي وسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 4 دقائق و 29 ثانية أمام الإسباني ” كارلوس ساينز”، بينما قفز القطري ناصر العطية إلى المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و 3 ثوان عن المتصدر.

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