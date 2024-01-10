يزيد الراجحي يُتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رالي داكار

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حصل السائق يزيد الراجحي على 3 ميداليات ذهبية أمس، وذلك بعد تصدره الترتيب العام في رالي داكار في المرحلة الثالثة.
ونشر الحساب الرسمي لـ أبطال العالم عبر منصة ” إكس” : “مقطع فيديو للراجحي وهو حاصل على الميداليات الذهبية الـ3”.
وقال الراجحي بعد الفوز بالميداليات الذهبية الـ3: “الميدالية الأولى هي نتيجة صدارة الرالي بعد يومه الثالث، والميدالية الثانية، هي نتيجة مواصلتي صدارة الرالي بعد اليوم الرابع، والميدالية الثالثة هي صدارتي بترتيب النقاط”.
وكان الراجحي وسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 4 دقائق و 29 ثانية أمام الإسباني ” كارلوس ساينز”، بينما قفز القطري ناصر العطية إلى المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و 3 ثوان عن المتصدر.
المرحلة الرابعة || رالي داكار 2024
متصدر رالي داكار وبطولة الـ W2RC العالمي يزيد الراجحي يحصل على ثلاث ميداليات🥇🥇🥇 ذهبية لتصدره الترتيب العام في رالي داكار في المرحلة الثالثة (الماراثون) ومحافظته على صدارته في المرحلة الرابعة ولحصوله على المركز الأول في بطولة الـ W2RC.… pic.twitter.com/LZscY0WJeS
— Yazeed Racing أبطال العالم (@YazeedRacing) January 9, 2024