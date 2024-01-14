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توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة التأمين تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من عام 2023م، يبرز التقرير تطورات ونتائج القطاع خلال الفترة إضافة إلى نتائجه المالية ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويأتي هذا التقرير ضمن جهود هيئة التأمين في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.

نمو قطاع التأمين في السعودية

وبحسب التقرير فقد شهد قطاع التأمين في الربع الثالث من عام 2023م نموا بقرابة 14.6 في المئة ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

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كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 2.1 في المئة خلال الربع المماثل من العام 2022 نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7 في المئة خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.

صافي الدخل لقطاع التأمين

وأوضح التقرير بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة ب 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفع صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.

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