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3 عقوبات لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت مرافق عامة Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا Icon لقطات ليلية من أجواء الهدا Icon من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟ Icon جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية Icon الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي Icon السعودية تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها Icon تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا Icon البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى Icon الحماية الاجتماعية تباشر حالة سيدة كبيرة في السن تسكن وحيدة بالطائف Icon

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منها السجن مدة تصل إلى سنتين

3 عقوبات لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت مرافق عامة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٧ مساءً
3 عقوبات لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت مرافق عامة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.

3 عقوبات

وأوضحت النيابة، عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا يعاقب بما يلي:

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1- السجن مدة تصل إلى سنتين.

2 – غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

3- إحدى هاتين العقوبتين.

 

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