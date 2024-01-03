3 عقوبات لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت مرافق عامة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا لقطات ليلية من أجواء الهدا من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟ جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي السعودية تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى الحماية الاجتماعية تباشر حالة سيدة كبيرة في السن تسكن وحيدة بالطائف
أكدت النيابة العامة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.
وأوضحت النيابة، عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا يعاقب بما يلي:
1- السجن مدة تصل إلى سنتين.
2 – غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
3- إحدى هاتين العقوبتين.