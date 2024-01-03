3 عقوبات لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت مرافق عامة

أكدت النيابة العامة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.

3 عقوبات

وأوضحت النيابة، عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا يعاقب بما يلي:

1- السجن مدة تصل إلى سنتين.

2 – غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

3- إحدى هاتين العقوبتين.