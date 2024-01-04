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كميات كبيرة من المساعدات تنتظر الدخول

350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٤ مساءً
350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، أن تكلفة المساعدات الإجمالية المقدمة من المركز إلى قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 350 مليون ريال.

كمية مساعدات كبيرة

وقال في مداخلة هاتفية عبر نشرة النهار على قناة الإخبارية: إن هناك كميات كبيرة من المساعدات تنتظر الدخول، كما أن هناك طائرات أيضًا ترسل كل فترة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية.

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ولفت إلى أنه تم كذلك تجهيز الباخرة الخامسة وعادةً ما تحمل أكثر من ألف طن من المساعدات.

 

 

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