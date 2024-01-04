350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة أرقام كريستيانو رونالدو في عامه الأول مع النصر إدارة روما تُقرب سبينازولا من دوري روشن إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل دي بروين منفتح على الانضمام للدوري السعودي 350 مليون ريال قيمة مساعدات مركز الملك سلمان لغزة
كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، أن تكلفة المساعدات الإجمالية المقدمة من المركز إلى قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 350 مليون ريال.
وقال في مداخلة هاتفية عبر نشرة النهار على قناة الإخبارية: إن هناك كميات كبيرة من المساعدات تنتظر الدخول، كما أن هناك طائرات أيضًا ترسل كل فترة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية.
ولفت إلى أنه تم كذلك تجهيز الباخرة الخامسة وعادةً ما تحمل أكثر من ألف طن من المساعدات.
فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي: تكلفة المساعدات المقدمة من المركز إلى قطاع غزة بلغت حتى الآن نحو 350 مليون ريال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0Mqmbv00Hx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2024