Icon

افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة Icon الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال Icon SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن Icon مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا Icon البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان Icon “المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards Icon توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنطلق نسخته الثانية غدًا في الرياض

41 جلسة وورشة عمل في ملتقى السياحة السعودي

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٠ مساءً
41 جلسة وورشة عمل في ملتقى السياحة السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من (ملتقى السياحة السعودي) بالشراكة مع منصة (روح السعودية)؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية، تحت شعار (تعرف عليها)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يناير الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

فعاليات ملتقى السياحة السعودي

وسيتضمن الملتقى، على مدار أيامه الثلاثة، 41 جلسة حوارية وورشة عمل، ستتناول مواضيع منوعة؛ منها: السياحة الداخلية، ونشأة الضيافة البديلة في المملكة، والمملكة كوجهة سياحية للمغامرات، ومن المُقرر أن تستعرض إحدى الندوات البحر الأحمر وافتتاحه كوجهة سياحية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية

مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية

وستتناول ورش العمل، الآليات والأساليب المتبعة للجذب السياحي؛ وفق المعايير العالمية. كما سيشهد (ملتقى السياحة السعودي) توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد المهندس حمزة ناصر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أنهم يسعون من خلال ملتقى السياحة السعودي إلى الترويج للوجهات السياحية السعودية لجمهور متنوع، من داخل المملكة وخارجها، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، والمواهب، وقصص النجاح التي نفخر بها وتمكنت من إيجاد مسيرة مهنية مميزة، مبيناً أن السياحة السعودية اليوم باتت علامة فارقة كأسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم.

الترويج للوجهات السعودية

ويُعد الملتقى؛ الذي تنظمه (فور إم إفنتس)، فرصة للتواصل والترويج لجمال الوجهات السياحية السعودية من خلال العارضين البالغ عددهم 104 عارضين؛ بهدف تطوير المنتجات السياحية للوجهات الداخلية، وخلق عملاء جدد، إضافة إلى تطوير شبكة الأعمال، ونشر الوعي السياحي بين كافة الحاضرين؛ وذلك لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتضم قائمة العارضين: جهات الضيافة والفندقة، وشركات إدارة الوجهات، والجهات الحكومية، والجمعيات، والتطبيقات السياحية، والطيران والمواصلات، وأكاديميات التدريب، ومستلزمات السفر، ومسرعات الأعمال.
وتأتي النسخة الثانية من (ملتقى السياحة السعودي)، بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2023، وشارك فيها أكثر من 350 جهة مختصة بالسياحة، وعدد كبير من القيادات والخبراء السعوديين والدوليين، وتم خلاله توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المختلفة، وعقد على هامشه 25 جلسة حوارية وورشة عمل.

مبادرة روح السعودية

وينطلق الملتقى هذا العام في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة العربية السعودية أكثر سهولةً وسلاسةً ومتعةً وأمانًا من أي وقت مضى؛ نظير التسهيلات المقدمة، وعدد وأنواع تأشيرات الدخول للبلاد، والبنية التحتية الرقمية، والموجودة جميعها على منصة (روح السعودية)؛ التي تقدم إرشادات، وتوفر معلوماتٍ وخططًا سياحية متنوعة، بغرض تنشيط السياحة السعودية، واستقطاب السياح.

يذكر أن السياحة السعودية نجحت، خلال الأعوام الماضية، في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وإيجاد الوظائف الجديدة للكوادر الوطنية من الجنسين في مختلف قطاعات الصناعة السياحية، كما تبذل المملكة اليوم جهودًا للارتقاء بالقطاع، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، فضلاً عن تحقيق من 100 إلى 150 مليون زيارة بحلول عام 2030. كما يمكن للراغبين بحضور الملتقى التسجيل فيه من خلال الرابط .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم