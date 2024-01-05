5 أحداث رياضية عالمية بالسعودية في يناير

تشهد الفترة المقبلة إقامة العديد من الأحداث الرياضية العالمية في السعودية، والتي بدأت اليوم بانطلاق منافسات رالي داكار 2024.

انطلاق رالي داكار السعودية 2024

وستُقام 5 بطولات عالمية في شهر يناير الجاري بالسعودية، والبداية مع رالي داكار 2024، الذي سيُقام في 9 مناطق، بداية من اليوم وحتى يوم 19.

ويمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترًا، منها 4827 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

بطولات عالمية في يناير

وتحتضن العاصمة السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني من 10 وحتى 14 يناير، بمشاركة كل من؛ ريال مدريد، برشلونة، أوساسونا، وأتلتيكو مدريد، بجانب سباق فورمولا إي الردعية يومي 26 و27.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وهي؛ نابولي، إنتر ميلان، لاتسيو وفيورنتينا، وسيُقام طواف العلا من 30 وحتى 3 فبراير.