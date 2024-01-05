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5 أحداث رياضية عالمية بالسعودية في يناير

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٦ مساءً
5 أحداث رياضية عالمية بالسعودية في يناير
المواطن - فريق التحرير

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تشهد الفترة المقبلة إقامة العديد من الأحداث الرياضية العالمية في السعودية، والتي بدأت اليوم بانطلاق منافسات رالي داكار 2024.

انطلاق رالي داكار السعودية 2024

وستُقام 5 بطولات عالمية في شهر يناير الجاري بالسعودية، والبداية مع رالي داكار 2024، الذي سيُقام في 9 مناطق، بداية من اليوم وحتى يوم 19.

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رالي داكار السعودية 2024
جانب من الاختبارات – المصدر @Dakar_arabic

ويمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترًا، منها 4827 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

رالي داكار السعودية 2024
جانب من الاختبارات – المصدر @dakarinsaudi

بطولات عالمية في يناير

وتحتضن العاصمة السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني من 10 وحتى 14 يناير، بمشاركة كل من؛ ريال مدريد، برشلونة، أوساسونا، وأتلتيكو مدريد، بجانب سباق فورمولا إي الردعية يومي 26 و27.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وهي؛ نابولي، إنتر ميلان، لاتسيو وفيورنتينا، وسيُقام طواف العلا من 30 وحتى 3 فبراير.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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