6 أضرار لزيادة تناول فيتامين سي

حذر المجلس الصحي السعودي، من تجاوز الحاجة المقررة للجسم من فيتامين سي c لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان.

وقال المجلس عبر إنفوجراف له اليوم إن الاحتياج اليومي للبالغين من عمر 19 إلى 64 عامًا، يتراوح ما بين 65 إلى 90 ملجم، للرجال والنساء، على حد سواء.

أضرار الإفراط في فيتامين سي

ولفت المجلس إلى أن تناول كميات كبيرة من فيتامين سي له العديد من الأمراض من بينها ما يلي:

ألم في المعدة

الإسهال

انتفاخ البطن

تكون حصوات الكلى

زيادة معدل امتصاص الحديد

الشعور بالغثيان والإجهاد.

نقص فيتامين C

يذكر أنه كما للزيادة في تناول الفيتامين أصرار فإن نقص فيتامين C أيضًا له العديد من الأضرار فمثلًا إذا كان الشخص يعاني من جفاف الشعر والأطراف المتقصفة وزيادة التساقط وبطء النمو، فمن الممكن أن يكون هناك نقص لفيتامين C في الجسم.

وينبغي للمرء أن يحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والفلفل والحمضيات والفراولة في نظامه الغذائي لتحسين مستوى فيتامين C في الجسم. كما أن هناك دائمًا مكملات غذائية متاحة.