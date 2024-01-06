يعيش الطلاب والطالبات والمعلمون وأولياء الأمور في مختلف مناطق المملكة، هذه الأيام إجازة منتصف الفصل الدراسي، والتي تستمر لمدة 10 أيام تقريباً.

وكان الطلاب والطالبات قد أدوا اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ التي انطلقت يوم الأحد الماضي في كافة المراحل الدراسية واستمرت الخميس لتبدأ الإجازة رسمياً.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

وتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 10 أيام، ابتداءً من 22/ 6/ 1445هـ ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/ 1445م، الموافق 28/1/2024م.

وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 ه الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس ، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًا، وتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًا

إجازة سعيدة للجميع

وتفاعل رواد مواقع التواصل عبر وسم “إجازة سعيدة للجميع”، حيث علقت منيرة حسن المشخص بقولها: الله يجعلها إجازة دراسية خير وسعادة على الجميع”.

وقال د. خالد صالح الزعاق الباحث والخبير في شؤون الأرصاد والفلك بقوله: “إجازة سعيدة على الجميع”.

وقالت منال: “إجازة سعيدة .. لجميع الاباء والامهات إجازة سعيدة ومأجورين إن شاء الله”.

وقالت نور الهدى “إجازه سعيدة يا رب لا فاقدين ولا مفقودين يارب يارب العالمين وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير وسعادة وسرور يارب لقلوبكم دايما الدوم أجمل ابتسامة للجميع يارب”.

6 نصائح مهمة للطلاب والطالبات في الإجازة

وينصح الخبراء ببعض الممارسات والمهام للطلاب والطالبات للاستفادة القصوى من الإجازة كما يلي:

1. اعتن بنفسك وبصحتك الجسدية والعقلية

تذكر أن صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية لها أهمية قصوى ولها الأسبقية على أي شيء آخر. أعط لنفسك فترة للتأمل وتقدير التقدم الذي حققته حتى الآن.

2. امتلك عقلية متطورة

يفكر العديد من الطلاب في البداية في الإجازة في ضوء سلبي، لكنها تعد فرصة جيدة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق التقدم الذي يأملونه لأنفسهم.

قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تتطلع لتحقيقها، واكتب الإجراءات التي يمكنك اتخاذها، فلا يمكننا أن نتعلم دون مواجهة بعض التحديات، والطلاب الذين يمتلكون “عقلية النمو” (يرون التحديات فرصة لتحسين مستواهم) عادة ما يحققون أداء أفضل ويكونون أكثر سعادة.

3. إنجاز بعض المهام المتأخرة

اقض فترة الإجازة في إنهاء أي مهام لم تتمكن من إنجازها خلال الفصل الدراسي السابق حتى لا تكون متأخرًا عن زملائك.

4. حافظ على نشاطك الذهني

يؤكد الخبراء، أن الإجازة تجربة إيجابية يمكن الاستفادة منها لتعلم أشياء جديدة، والقراءة، وحتى إعداد برامج تعليمية لأنفسهم.

كما أن تطوير مهارة أو هواية جديدة سيساعد أيضًا في الحفاظ على نشاطك الذهني في أوجه عند عودتك إلى دراستك.

5. ابق على اتصال مع أصدقائك وزملائك

ابق على اتصال وثيق مع أصدقاء وزملاء الدراسة. وتذكر أنك ستعود إلى دراستك قريبًا، لذا حافظ على تلك الصداقات. كما أن ذلك يمكن أن يساعدك في توفير التشجيع والدعم لك أثناء إجازتك.

6. حافظ على روتين حياتك الطبيعي

حاول الالتزام بالروتين قدر الإمكان. التزم بروتين نومك/استيقاظك الطبيعي واحصل على قسط كافٍ من النوم.

وتجنب الأنشطة التي تخالف جدولك الزمني، مثل الإفراط في مشاهدة الوسائط أو ألعاب الفيديو، مما يجعلك على أهبة الاستعداد عند العودة إلى المدرسة.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.