SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن

تكتسب مشاركة شركة “سامي SAMI ” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن- في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المدة من 4 إلى 8 فبراير 2024، أهمية خاصة، حيث يشكّل هذا الحدث فرصةً مهمةً لعرض قدراتها وريادتها الوطنية.

مشاركة SAMI

وانطلاقاً من موقعها بوصفها الشريك الوطني الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي 2024، تُعد شركة “SAMI”، أكبر عارض منفرد في هذا المعرض العالمي المتميز بمساحة أكثر من 3000 متر مربع.

وتهدف شركة “سامي” من خلال مشاركتها في هذا الحدث، إلى استكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستستعرض الشركة – التي تتميز بالتزامها بالابتكار والتقدم التكنولوجي – قدراتها وإمكاناتها ومنتجاتها في مجالات متنوعة، بما في ذلك أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية.

كما سيشهد جناح الشركة عرض أحدث منتجات “سامي” المتطورة التي تلبّي احتياجات المملكة وتحاكي تطلعاتها المستقبلية، وستقوم الشركة كذلك بعرض أحد تصوراتها المستقبلية في مجال الطيران والفضاء.

حلقات نقاش وحوار

وسيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، في حلقات نقاش وحوار رفيعة المستوى، بمشاركة كوكبة من أهم خبراء صناعة الدفاع في المملكة والعالم، وذلك بهدف تقديم رؤى وأفكار حول صناعة الدفاع ومعالجة القضايا والمسائل الأكثر إلحاحًا التي تواجه الصناعة.

ومن المقرر أيضًا أن تقوم شركة “سامي” على هامش مشاركتها في المعرض، بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تسهم في تعزيز قطاع الصناعات العسكرية السعودي بشكلٍ أوسع نطاقاً.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سامي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، عن تطلعاته وآماله بالدور الذي ستؤديه الشركة خلال هذا الحدث المرتقب, حيث يوفر معرض الدفاع العالمي 2024، منصة فريدة، تتيح التواصل مع مجموعة كبيرة من الشركاء المحليين والدوليين واستكشاف التحالفات الإستراتيجية المحتملة، التي من شأنها أن تسهم في مسيرة نمونا وجهود توطين الصناعة السعودية”.

وأكد حرص الشركة على تعزيز الروابط لتحقيق المزيد من التعاون مع شركات الدفاع الرائدة، بما يتماشى مع أهدافها التنموية الطموحة، والتي تُشكل أيضًا عنصر دفع لجهودها بأن تصبح إحدى أفضل 25 شركة دفاع على مستوى العالم بحلول عام 2030.

أهمية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي

وأشار إلى أن مشاركة “سامي” في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي أثمرت عن نتائج بارزة على مستوى علاقات التعاون والشراكات، وهناك تطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص والشراكات خلال النسخة الثانية المرتقبة، التي ستشهد مشاركة مجموعة متنوعة من العارضين من أكثر من 70 دولة.

يشار إلى أن شركة “سامي” تتميز بجمعها بين أحدث التقنيات وأفضل المواهب الوطنية، حيث تعمل على تطوير منتجات وخدمات الأنظمة الدفاعية بمستوى المعايير الدولية في العديد من القطاعات,كما تركز الشركة جهودها في المرحلة القادمة على إيجاد الفرص لتصدير ابتكاراتها ومنتجاتها، واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.