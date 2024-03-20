طريقة معرفة حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني

أكد برنامج سكني أنه يسعد بتقديم الحلول السكنية التي تساهم من تحسين نمط الحياة للمستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، ويمكن استكمال إجراءات الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني، ولتحميل التطبيق هنا.

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.