طريقة معرفة حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني

ماذا تعرف عن الشاذروان في الكعبة المشرفة؟ جماهير الاتحاد: نطالب بطرد بنزيما دعاء الشيخ السديس في المسجد الحرام ليلة 23 رمضان تسلا تخطط لتغيير صناعة السيارات عبر Unboxed قواعد ترتيب وتنظيم أعلام الدول يوتيوب يتيح تنزيل الموسيقى عبر منصة الويب دون اتصال بالإنترنت سامي الجابر بعد إصابة ميتروفيتش: اتركوها لمدرب الهلال ولا تقلقوا السعودية تصنع طفرة في الاكتتاب العام لشركات التكنولوجيا بالشرق الأوسط خطوات إصدار تصريح عمرة عبر توكلنا مستعينًا بـ حمدالله .. حساب الأهلي يسخر من الاتحاد بعد الفوز بديربي جدة
أكد برنامج سكني أنه يسعد بتقديم الحلول السكنية التي تساهم من تحسين نمط الحياة للمستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، ويمكن استكمال إجراءات الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني، ولتحميل التطبيق هنا.
يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:
1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.
عبدالعزيز عبدالله الحصيني
احتاج الى ارض