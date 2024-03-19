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بعد الفوز على الفتح

وعد جوتا لـ جماهير الاتحاد

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٧ صباحاً
وعد جوتا لـ جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشف اللاعب البرتغالي جوتا نجم الاتحاد عن وعده لجماهير العميد، وذلك بعد الفوز على الفتح بنتيجة 4- 2 في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن.

وتحدث جوتا قائلًا: “فترة التوقف ستكون فرصة ذهبية لنا من أجل تصحيح الأخطاء، ونعد الجماهير بأننا سننهي الموسم بشكل أفضل”.

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جوتا المجتهد

وأضاف جوتا: “أعمل بجد من أجل مصلحة الفريق لأن هدفي هو تحقيق الفوز، وأنا أحب كرة القدم وأحاول دائمًا الاجتهاد، وهذا سيكون شيئًا رائعًا لي”.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًّا المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة.

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