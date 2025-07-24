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الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٩ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
المواطن - واس

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سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3516) دولار أمريكي، بانخفاض (0.44) في المئة، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1488) يورو بنسبة (0.42) في المئة.

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