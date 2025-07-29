السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية نظام الإحصاء الجديد.. مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في السعودية نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع توضيح من مساند بشأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة فيصل بن فرحان يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة التي تؤكد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب الإخبارية.