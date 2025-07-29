السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة التي تؤكد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب الإخبارية.