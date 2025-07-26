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القبض على شخص أتلف محلًا تجاريًا في جدة 

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
القبض على شخص أتلف محلًا تجاريًا في جدة 
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص لإتلافه محلًا تجاريًا.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس: إنه جرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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