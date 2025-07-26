القبض على شخص أتلف محلًا تجاريًا في جدة 

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص لإتلافه محلًا تجاريًا.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس: إنه جرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.