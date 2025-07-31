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تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت ولاية كاليفورنيا حادث تحطم جديد لمقاتلة شبح من طراز “F-35” تابعة للبحرية الأميركية، وذلك بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية، في ثاني واقعة من هذا النوع خلال العام الجاري.

ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة تصاعد النيران والدخان الأسود الكثيف من مكان التحطم، الذي وقع وسط أراضٍ زراعية مفتوحة تبعد نحو 64 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة فريسنو.

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وأفادت البحرية الأميركية والجهات الأمنية المحلية بأن الطيار تمكن من النجاة عبر استخدام المظلة بنجاح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء التقييمات الصحية.

وتولت فرق الاستجابة العسكرية والمدنية مهام التعامل مع الحادث، بدعم من مكتب شرطة مقاطعة فريسنو وإدارة الإطفاء في كاليفورنيا، فيما يستعد محققون اتحاديون لبدء تحقيق شامل لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

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