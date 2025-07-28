سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من السويداء إلى درعا جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات عن بعد عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية القبض على شخصين لترويجهما 72.715 قرصًا ممنوعًا و70 كيلو حشيش وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 75 كيلو قات في عسير صدور نتائج أهلية حساب المواطن لدورة أغسطس فيصل بن فرحان: الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام بالمنطقة الفريق الأمريكي OpTic Gaming يحقق اللقب الـ 11 في كأس العالم للرياضات الإلكترونية أول ظهور للفنانة فيروز في مراسم تشييع زياد الرحباني
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من محافظة السويداء إلى منطقتي إبطع وداعل في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (140) أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق.