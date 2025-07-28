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سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من السويداء إلى درعا

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من السويداء إلى درعا
المواطن - واس

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من محافظة السويداء إلى منطقتي إبطع وداعل في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (140) أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق.

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