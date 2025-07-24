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شروط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية على الرف الرسوبي

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ صباحاً
شروط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية على الرف الرسوبي
المواطن - واس

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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارًا يحدد الشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية المتخصصة المرخصة ذات الاستهلاك المحدود للمياه.

ويشمل القرار مشاريع الدواجن وما في حكمها، ومشاريع تسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، ومصانع الأعلاف، إضافة إلى مشاريع الزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.

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وأوضحت الوزارة، أن القرار يستثني حفر الآبار الجديدة في بعض الطبقات الحاملة للمياه الجوفية غير المتجددة، والمحددة في الخارطة المائية المرفقة بالقرار، التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من مشاريع مياه الشرب، ونشاط زراعي كثيف ويأتي هذا الاستثناء؛ بهدف استدامة هذه الموارد والأنشطة المرتبطة بها.

وأضافت أن القرار لا يشمل المزارع القائمة حاليًا، حيث تستمر في تقديم خدمات حفر الآبار البديلة لأي بئر تخرج من الخدمة، إلى جانب خدمات تعميق وتنظيف الآبار القائمة.

ودَعت الوزارة جميع المستفيدين من المشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، إلى التقدم بطلبات رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) عبر بوابة “نما” الإلكترونية، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، ويمكن الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Documents/WellDrillingControls.pdf.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية المملكة (2030).

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