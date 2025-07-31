محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص خطوات متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025 فورد تتوقع خسائر 2 مليار دولار في 2025 بسبب ترامب توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق السفارة لدى تشيلي تحذر المواطنين من خطر حدوث تسونامي ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
وجه الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بإغلاق منتجع بالمحافظة شهد سقوط إحدى الألعاب.
كما وجه بالتحقيق في ملابسات الحادثة التي نتج عنها وقوع عدد من الإصابات حيث تم التعامل مع بعضها في الموقع وتلقت الاسعافات اللازمة من قبل الجهات المعنية، فيما نُقلت أخرى للمستشفى لاستكمال العلاج اللازم دون وفيات ولله الحمد.
يشار إلى أن صحيفة “المواطن” قد نشرت بتاريخ 30 أغسطس 2022 تقريرًا بعنوان “ألعاب منتزه الجبل الأخضر بالطائف بدون سلامة”، واستعرضت خلاله مناشدات العديد من المواطنين، وكذلك مناشدة الفنان فايز المالكي للجهات المعنية للتدخل، حيث قال حينها: محافظ الطايف، أمين الطايف، أمانة الطايف، الدفاع المدني، منتزه الجبل الأخضر، حلو وجود وسائل ترفيه ولكن عدم الصيانة وعدم وجود وسائل سلامة شيء مؤسف، الألعاب الموجودة تفتقد الكثير من وسائل السلامة.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال الرابط هنا.