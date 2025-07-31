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محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٤ مساءً
محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بإغلاق منتجع بالمحافظة شهد سقوط إحدى الألعاب.

كما وجه بالتحقيق في ملابسات الحادثة التي نتج عنها وقوع عدد من الإصابات حيث تم التعامل مع بعضها في الموقع وتلقت الاسعافات اللازمة من قبل الجهات المعنية، فيما نُقلت أخرى للمستشفى لاستكمال العلاج اللازم دون وفيات ولله الحمد.

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يشار إلى أن صحيفة “المواطن” قد نشرت بتاريخ 30 أغسطس 2022 تقريرًا بعنوان “ألعاب منتزه الجبل الأخضر بالطائف بدون سلامة”، واستعرضت خلاله مناشدات العديد من المواطنين، وكذلك مناشدة الفنان فايز المالكي للجهات المعنية للتدخل، حيث قال حينها: محافظ الطايف، أمين الطايف، أمانة الطايف، الدفاع المدني، منتزه الجبل الأخضر، حلو وجود وسائل ترفيه ولكن عدم الصيانة وعدم وجود وسائل سلامة شيء مؤسف، الألعاب الموجودة تفتقد الكثير من وسائل السلامة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال الرابط هنا.

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