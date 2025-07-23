مقتل 11 عاملًا خلال مكافحتهم حريق غابات في تركيا

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لقي (11) عاملًا مصرعهم أثناء مشاركتهم في إخماد حريق غابات اندلع قرب مدينة إسكي شهر غرب تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال النائب نبي خطيب أوغلو عن دائرة إسكي شهر: “إن أبطال الغابات لقوا حتفهم أثناء مكافحتهم النيران”، مشيرًا إلى عمق الحزن الذي خلفه الحادث.
وتشهد تركيا منذ يوم الأحد موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الموسمية بـ (6 إلى 12) درجة مئوية، وبلغت (35) درجة مئوية في (42) محافظة من أصل (81)، وتجاوزت (40) درجة لاحقًا، مما أسهم في اندلاع حرائق متعددة في أنحاء البلاد.