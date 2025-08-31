Icon

السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة Icon احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات Icon حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود Icon شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة Icon حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل Icon مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ Icon التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية Icon طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

“أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
“أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

منذ انطلاقتها في عام 2018، نجحت شركة أبو نايف للعقارات في أن تكون خيارًا موثوقًا لدى الباحثين عن شراء وبيع العقارات وإدارة الأملاك، عبر ما تقدمه من خدمات عقارية حديثة تلبي احتياجات السوق وتواكب التطور العمراني في المملكة.

وتشمل خدمات الشركة: إدارة الأملاك السكنية والتجارية، تنظيم عمليات البيع والشراء، والتسويق العقاري باستخدام أحدث الأساليب، إلى جانب تقديم الاستشارات للعملاء لضمان أفضل الخيارات الاستثمارية.

قد يهمّك أيضاً
في تصويت شعبي.. 88% غير راضين عن أداء أمين الطائف

في تصويت شعبي.. 88% غير راضين عن أداء أمين الطائف

أمطار غزيرة على الطائف

أمطار غزيرة على الطائف

وأكدت إدارة الشركة أن التزامها بـ الجودة والشفافية هو ما جعلها تكسب ثقة عملائها، مع خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع نوعية وشراكات جديدة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

• المقر: الطائف – مخطط البيعة – شارع الثلاثين
• الهاتف: 0505703376 / 0554493471
• البريد الإلكتروني: [email protected]

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد