“أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة

منذ انطلاقتها في عام 2018، نجحت شركة أبو نايف للعقارات في أن تكون خيارًا موثوقًا لدى الباحثين عن شراء وبيع العقارات وإدارة الأملاك، عبر ما تقدمه من خدمات عقارية حديثة تلبي احتياجات السوق وتواكب التطور العمراني في المملكة.
وتشمل خدمات الشركة: إدارة الأملاك السكنية والتجارية، تنظيم عمليات البيع والشراء، والتسويق العقاري باستخدام أحدث الأساليب، إلى جانب تقديم الاستشارات للعملاء لضمان أفضل الخيارات الاستثمارية.
وأكدت إدارة الشركة أن التزامها بـ الجودة والشفافية هو ما جعلها تكسب ثقة عملائها، مع خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع نوعية وشراكات جديدة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
• المقر: الطائف – مخطط البيعة – شارع الثلاثين
• الهاتف: 0505703376 / 0554493471
• البريد الإلكتروني: [email protected]