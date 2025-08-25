توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة عقول سعودية تطور مشروعات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختبرات كاكست القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء 5 أبواب رئيسة في المسجد الحرام تسهّل دخول وخروج ضيوف الرحمن 5 ركائز و14 هدفًا.. التخصصات الصحية تعلن تفاصيل إستراتيجيتها الجديدة 2025 – 2030
شهدت منطقة نجران منذ نهاية الأسبوع الماضي حتى اليوم، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات المنطقة ومراكزها.
وجرت على إثر ذلك, السيول في وادي نجران، وعدد من الأودية والشعاب في عدد من محافظات المنطقة ومراكزها، ومنها بئر عسكر وعاكفة، وغدير الصبايا؛ مما أسهم في تلطيف أجواء المنطقة، ودفع سكان المنطقة وزوراها للتوافد على المتنزهات البرية الطبيعية بالمنطقة، للاستمتاع بالمناظر الجميلة، التي تناغمت فيها المياه المتدفقة مع الأشجار الخضراء المورقة، والطيور المغردة على أغصان الأشجار، في منظرٍ أخاذ يسلب الألباب، ويزيل الأعباء عن كاهل مرتاديها.