أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات 

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ مساءً
أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات 
المواطن - واس

شهدت منطقة نجران منذ نهاية الأسبوع الماضي حتى اليوم، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات المنطقة ومراكزها.

وجرت على إثر ذلك, السيول في وادي نجران، وعدد من الأودية والشعاب في عدد من محافظات المنطقة ومراكزها، ومنها بئر عسكر وعاكفة، وغدير الصبايا؛ مما أسهم في تلطيف أجواء المنطقة، ودفع سكان المنطقة وزوراها للتوافد على المتنزهات البرية الطبيعية بالمنطقة، للاستمتاع بالمناظر الجميلة، التي تناغمت فيها المياه المتدفقة مع الأشجار الخضراء المورقة، والطيور المغردة على أغصان الأشجار، في منظرٍ أخاذ يسلب الألباب، ويزيل الأعباء عن كاهل مرتاديها.

