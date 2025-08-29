Icon

أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٦ مساءً
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
المواطن - واس

تواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ حملتها الواسعة لمعالجة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وتحويلها إلى وحدات تأجيرية متعددة دون تراخيص نظامية، التي تشمل العمائر والفلل والملاحق العلوية داخل الأحياء.

وأسفرت الجولات الميدانية حتى الآن عن رصد (26345) وحدة، من بينها (12918) وحدة مخالفة، جار العمل حاليًا على تصحيح أوضاع (13883) وحدة سكنية, ونفذت الفرق الميدانية (1187) جولة ميدانية في مختلف المراحل، أصدرت خلالها (1327) إشعار مخالفة.

وأكدت الأمانة أن الحملة ماضية وفق خطة شاملة تشمل الرصد والمعالجة وتطبيق العقوبات النظامية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات العمرانية التي تضمن سلامة المرافق وجودة الخدمات, وتستهدف الحملة رفع كفاءة البنية التحتية داخل الأحياء، ومعالجة التحديات العمرانية الناتجة عن المخالفات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لسكان العاصمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

