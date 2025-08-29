أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
تواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ حملتها الواسعة لمعالجة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وتحويلها إلى وحدات تأجيرية متعددة دون تراخيص نظامية، التي تشمل العمائر والفلل والملاحق العلوية داخل الأحياء.
وأسفرت الجولات الميدانية حتى الآن عن رصد (26345) وحدة، من بينها (12918) وحدة مخالفة، جار العمل حاليًا على تصحيح أوضاع (13883) وحدة سكنية, ونفذت الفرق الميدانية (1187) جولة ميدانية في مختلف المراحل، أصدرت خلالها (1327) إشعار مخالفة.
وأكدت الأمانة أن الحملة ماضية وفق خطة شاملة تشمل الرصد والمعالجة وتطبيق العقوبات النظامية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات العمرانية التي تضمن سلامة المرافق وجودة الخدمات, وتستهدف الحملة رفع كفاءة البنية التحتية داخل الأحياء، ومعالجة التحديات العمرانية الناتجة عن المخالفات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لسكان العاصمة.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.