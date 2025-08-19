أمطار باكستان تقتل أكثر من 700 شخص

أدت الأمطار الموسمية التي اجتاحت المناطق الشمالية في باكستان إلى وفاة أكثر من 700 شخص منذ 26 يونيو.

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر خلال مؤتمر صحفي اليوم في إسلام آباد أن المهندسين يعملون على استعادة النظام الكهربائي بالكامل الذي تعطل بسبب الفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية من البلاد منذ يوم الجمعة الماضية، مبينًا أن معظم الطرق فُتحت؛ مما سهل توصيل إمدادات المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأشار إلى أن أكثر من 25 ألف شخص أجلوا من المناطق المتضررة، فيما كثفت السلطات أعمال الإغاثة.

من جهة أخرى أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن السلطات الباكستانية استعادت 70% من الكهرباء وفتحت الطرق في المناطق المتضررة من الفيضانات.