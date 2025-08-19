أمطار باكستان تقتل أكثر من 700 شخص

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أدت الأمطار الموسمية التي اجتاحت المناطق الشمالية في باكستان إلى وفاة أكثر من 700 شخص منذ 26 يونيو.
وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر خلال مؤتمر صحفي اليوم في إسلام آباد أن المهندسين يعملون على استعادة النظام الكهربائي بالكامل الذي تعطل بسبب الفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية من البلاد منذ يوم الجمعة الماضية، مبينًا أن معظم الطرق فُتحت؛ مما سهل توصيل إمدادات المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأشار إلى أن أكثر من 25 ألف شخص أجلوا من المناطق المتضررة، فيما كثفت السلطات أعمال الإغاثة.
من جهة أخرى أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن السلطات الباكستانية استعادت 70% من الكهرباء وفتحت الطرق في المناطق المتضررة من الفيضانات.