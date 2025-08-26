Icon

أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء  Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير  Icon سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر Icon المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم Icon خسوف كلي للقمر الأحد المقبل Icon إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل Icon ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣١ مساءً
أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة، وصواعق رعديّة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
الألعاب النارية تزين سماء حائل

الألعاب النارية تزين سماء حائل

القبض على 4 مواطنين في بقعاء حائل نفذوا 11 جريمة سطو

القبض على 4 مواطنين في بقعاء حائل نفذوا 11 جريمة سطو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد