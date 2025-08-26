أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة، وصواعق رعديّة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الـ 10 مساءً.