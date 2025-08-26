أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم خسوف كلي للقمر الأحد المقبل إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة، وصواعق رعديّة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الـ 10 مساءً.