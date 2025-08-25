أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء المانجروف في جازان.. شجرة البحر تحرس الحياة فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي فيصل بن فرحان: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع درجات الإبادة والصمت الدولي يفاقم المأساة الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي القبض على شخصين في القنفذة لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظات: الليث، والقنفذة، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة (الشعيبة).
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.