أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٨ مساءً
أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظات: الليث، والقنفذة، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة (الشعيبة).

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

