أمطار على منطقة جازان حتى التاسعة مساء البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق بساتين التين في نجران.. ثروة اقتصادية تنمو وتزدهر إعادة ضبط النوم مع بداية العام الدراسي.. استثمار في صحة الطلاب وتفوقهم وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وتكون الحالة على مدينة جازان، ومحافظات بيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.