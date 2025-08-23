Icon

أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء 

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وتكون الحالة على مدينة جازان، ومحافظات بيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

‏وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

