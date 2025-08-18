أمطار غزيرة تعطّل حركة المرور وتغرق الطرق في مومباي بالهند

هطلت أمطار غزيرة اليوم على مومباي بالهند، ما أدى إلى غمر شوارع وإغلاق مدارس، إضافة إلى تعطيل رحلات جوية.

وقالت الأرصاد الجوية: “إن بعض المناطق في مومباي سجلت هطول أمطار غزيرة تتجاوز 140 ملليمترًا صباح اليوم، مما تسبب في اختناقات مرورية جراء تكدس السيارات على الطرق المغمورة بالمياه”، محذرة من هطول استمرار هطول أمطار غزيرة اليوم وغدًا، كما أصدرت تحذيرًا مرتفعًا في مومباي والمناطق المجاورة، فيما طالبت السلطات السكّان بالتزام منازلهم.