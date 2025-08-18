أمطار غزيرة تعطّل حركة المرور وتغرق الطرق في مومباي بالهند

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
هطلت أمطار غزيرة اليوم على مومباي بالهند، ما أدى إلى غمر شوارع وإغلاق مدارس، إضافة إلى تعطيل رحلات جوية.
وقالت الأرصاد الجوية: “إن بعض المناطق في مومباي سجلت هطول أمطار غزيرة تتجاوز 140 ملليمترًا صباح اليوم، مما تسبب في اختناقات مرورية جراء تكدس السيارات على الطرق المغمورة بالمياه”، محذرة من هطول استمرار هطول أمطار غزيرة اليوم وغدًا، كما أصدرت تحذيرًا مرتفعًا في مومباي والمناطق المجاورة، فيما طالبت السلطات السكّان بالتزام منازلهم.