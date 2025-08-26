Icon

خسوف كلي للقمر الأحد المقبل Icon إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل Icon ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق  Icon إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه لأهالي الباحة من التقلبات الجوية.. أمطار رعدية وغبار

تنبيه لأهالي الباحة من التقلبات الجوية.. أمطار رعدية وغبار

تنبيه لأهالي الباحة من هطول أمطار رعدية وتقلبات جوية

تنبيه لأهالي الباحة من هطول أمطار رعدية وتقلبات جوية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء

السعودية اليوم