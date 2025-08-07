خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والحرث، والعارضة.
ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس من أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية من (1 – 3) كم، على محافظتي الدرب، وبيش، حيث ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.