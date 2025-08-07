أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء 

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والحرث، والعارضة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس من أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية من (1 – 3) كم، على محافظتي الدرب، وبيش، حيث ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.