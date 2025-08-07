Icon

خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية Icon أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال Icon اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض Icon أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء  Icon ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد Icon ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق Icon أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا Icon زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة Icon نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء 

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والحرث، والعارضة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس من أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية من (1 – 3) كم، على محافظتي الدرب، وبيش، حيث ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
ضيوف خادم الحرمين ينوهون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

ضيوف خادم الحرمين ينوهون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

بالصور.. انتشال جثة مقيم سقط من منحدر جبلي “خطير” بداير جازان

بالصور.. انتشال جثة مقيم سقط من منحدر جبلي “خطير” بداير جازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان
السعودية اليوم

ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح...

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف...

السعودية اليوم