إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (33) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظتي الدائر والعارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.