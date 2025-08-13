Icon

إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان Icon قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف Icon حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة Icon ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟ Icon أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول Icon خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس Icon تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit Icon وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:١٩ مساءً
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (33) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظتي الدائر والعارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
حريق بأحد مطاعم جازان بسبب زيت القلي

حريق بأحد مطاعم جازان بسبب زيت القلي

التحالف ينفي ادعاءات حوثية حول سيطرتها على مناطق في جازان ونجران

التحالف ينفي ادعاءات حوثية حول سيطرتها على مناطق في جازان ونجران

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش...

السعودية اليوم
إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول 
السعودية اليوم

إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول 

السعودية اليوم
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان 
السعودية اليوم

القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في...

السعودية اليوم