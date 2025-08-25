Icon

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا Icon تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق Icon قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون Icon توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية Icon أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت لقطات متداولة، النجمة المصرية أنغام في أول ظهور لها بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت شهرًا.

وبدت على أنغام علامات الإرهاق، ما يعكس التحديات الصحية التي واجهتها، وسط تمنيات جمهورها بالشفاء العاجل والعودة السريعة لنشاطها الفني.

قد يهمّك أيضاً
محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته على مديرة أعمال أنغام

محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته على مديرة أعمال أنغام

13 مطربًا ومطربة يصنعون موسم عيد مميز في المملكة

13 مطربًا ومطربة يصنعون موسم عيد مميز في المملكة

عودة النجمة

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي محمود سعد عبر “فيسبوك” عن وصول أنغام إلى القاهرة، معبرًا عن ترحيبه بعودتها وتألق صوتها. وأشار إلى أنها بدأت مرحلة النقاهة بعد تحسن حالتها الصحية وموافقة الأطباء على عودتها عقب تعافيها الأولي.

يأتي ذلك بعد خضوع أنغام لجراحة دقيقة في ألمانيا لاستئصال جزء من البنكرياس بسبب مشكلات صحية طارئة. وتخضع حاليًا لبرنامج تعافٍ مع متابعة طبية مكثفة لاستعادة عافيتها قبل العودة إلى نشاطها الفني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد