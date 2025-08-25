إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج

أظهرت لقطات متداولة، النجمة المصرية أنغام في أول ظهور لها بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت شهرًا.

وبدت على أنغام علامات الإرهاق، ما يعكس التحديات الصحية التي واجهتها، وسط تمنيات جمهورها بالشفاء العاجل والعودة السريعة لنشاطها الفني.

عودة النجمة

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي محمود سعد عبر “فيسبوك” عن وصول أنغام إلى القاهرة، معبرًا عن ترحيبه بعودتها وتألق صوتها. وأشار إلى أنها بدأت مرحلة النقاهة بعد تحسن حالتها الصحية وموافقة الأطباء على عودتها عقب تعافيها الأولي.

يأتي ذلك بعد خضوع أنغام لجراحة دقيقة في ألمانيا لاستئصال جزء من البنكرياس بسبب مشكلات صحية طارئة. وتخضع حاليًا لبرنامج تعافٍ مع متابعة طبية مكثفة لاستعادة عافيتها قبل العودة إلى نشاطها الفني.