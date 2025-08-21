Icon

إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية  Icon محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة Icon السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه Icon تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية Icon محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد Icon الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان Icon الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي Icon تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية Icon المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية 

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٤ مساءً
إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية في عام 2025م، مؤكدًا متانة اقتصاد المملكة, وتضمن التقرير إشارة إلى النمو الكبير لقطاع السياحة، ودوره رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

نمو كبير للسياحة الوافدة

وأوضح تقرير الصندوق أن السياحة الوافدة من الخارج حققت نموًا كبيرًا نجح في تعويض جزء من التدفقات الخارِجة من المملكة، وأسهم في تخفيف العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024م.

قد يهمّك أيضاً
السديس: موقف السعودية ريادي إسلاميًا وإنسانيًا في دعم القارة الإفريقية

السديس: موقف السعودية ريادي إسلاميًا وإنسانيًا في دعم القارة الإفريقية

أكد مرونة السعودية وقدرتها على مواجهة الصدمات.. المالية ترحب بتقرير النقد الدولي

أكد مرونة السعودية وقدرتها على مواجهة الصدمات.. المالية ترحب بتقرير النقد الدولي

وتُجسد هذه الإشادة سير القطاع بخطى ثابتة ومتسارعة نحو ترسيخ دوره محركًا اقتصاديًا رئيسًا، يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن عدد السياح الوافدين من الخارج إلى المملكة في عام 2024م وصل إلى مستوى تاريخي، وبلغ نحو (30) مليون سائح وافد من الخارج، مسجّلًا نموًا بنسبة (8%) مقارنةً بعام 2023م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو (169) مليار ريال سعودي في عام 2024م، بنسبة نموٍ بلغت (19%) مقارنةً بعام 2023م، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد