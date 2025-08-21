إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية في عام 2025م، مؤكدًا متانة اقتصاد المملكة, وتضمن التقرير إشارة إلى النمو الكبير لقطاع السياحة، ودوره رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح تقرير الصندوق أن السياحة الوافدة من الخارج حققت نموًا كبيرًا نجح في تعويض جزء من التدفقات الخارِجة من المملكة، وأسهم في تخفيف العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024م.
وتُجسد هذه الإشادة سير القطاع بخطى ثابتة ومتسارعة نحو ترسيخ دوره محركًا اقتصاديًا رئيسًا، يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن عدد السياح الوافدين من الخارج إلى المملكة في عام 2024م وصل إلى مستوى تاريخي، وبلغ نحو (30) مليون سائح وافد من الخارج، مسجّلًا نموًا بنسبة (8%) مقارنةً بعام 2023م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو (169) مليار ريال سعودي في عام 2024م، بنسبة نموٍ بلغت (19%) مقارنةً بعام 2023م، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024م.