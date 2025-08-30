الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أُصيب عشرات الأشخاص في حادث خروج قطار ركاب عن مساره غربي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت مديرية الصحة إن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج، فيما توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك عقب الحادث.
وذكرت مصادر في هيئة السكة الحديد أن الحادث وقع نتيجة هبوط في السكة بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، مشيرة إلى أنه تم الدفع بأوناش وفرق هندسية لرفع العربات المتضررة ومعالجة الهبوط وإعادة الحركة.