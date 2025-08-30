Icon

إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٦ مساءً
إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر
المواطن - فريق التحرير

أُصيب عشرات الأشخاص في حادث خروج قطار ركاب عن مساره غربي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت مديرية الصحة إن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج، فيما توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك عقب الحادث.

وذكرت مصادر في هيئة السكة الحديد أن الحادث وقع نتيجة هبوط في السكة بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، مشيرة إلى أنه تم الدفع بأوناش وفرق هندسية لرفع العربات المتضررة ومعالجة الهبوط وإعادة الحركة.

