إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول 

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في منطقة جازان إلى الأحمر من هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على عموم محافظات ومراكز المنطقة.
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.