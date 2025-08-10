Icon

فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة Icon جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا Icon صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ Icon الاقتصاد الألماني في خطر Icon البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025 Icon ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025 Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق  Icon شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل Icon تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأحد

إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس شاملاً الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وبحسب ما ذكر حساب المواطن على منصة إكس اليوم الأحد، سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله، ويمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج هنا.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: إيداع دعم دفعة ديسمبر خلال ساعات

حساب المواطن: إيداع دعم دفعة ديسمبر خلال ساعات

بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة استعادة كلمة المرور

بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة استعادة كلمة المرور

معايير الاستحقاق

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق في حساب المواطن، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة.

ودعا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

كذلك أعاد البرنامج التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

حساب المواطن

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد