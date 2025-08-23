كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع أمطار على منطقة جازان حتى التاسعة مساء البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم السبت، أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المقامة في هونغ كونغ نظامية وأن القرار غير قابل للاستئناف.
وألغت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الهلال، وحكمت مجددًا بثبوت ارتكابه مخالفة للائحة عبر الامتناع عن خوض بطولة كأس السوبر، واعتبرته خاسرًا أمام القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي المجدول بتاريخ 20 أغسطس الجاري.
وذكر اتحاد الكرة في بيانه: إشارة إلى قرار لجنة الاستئناف، يود الاتحاد السعودي التوضيح بأن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة الأهلي في السوبر هو قرار نظامي وغير قابل للاستئناف.
كما أشار اتحاد كرة القدم إلى أن قرار لجنة الاستئناف بشأن الاستئناف المقدم من الهلال قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي وفقا للنظام الأساسي.