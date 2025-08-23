Icon

اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم السبت، أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المقامة في هونغ كونغ نظامية وأن القرار غير قابل للاستئناف.

وألغت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الهلال، وحكمت مجددًا بثبوت ارتكابه مخالفة للائحة عبر الامتناع عن خوض بطولة كأس السوبر، واعتبرته خاسرًا أمام القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي المجدول بتاريخ 20 أغسطس الجاري.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه: إشارة إلى قرار لجنة الاستئناف، يود الاتحاد السعودي التوضيح بأن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة الأهلي في السوبر هو قرار نظامي وغير قابل للاستئناف.

كما أشار اتحاد كرة القدم إلى أن قرار لجنة الاستئناف بشأن الاستئناف المقدم من الهلال قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي وفقا للنظام الأساسي.

