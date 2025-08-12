ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قراري الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.39% لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا (0.34%) مسجلة 64.18 دولار.

كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى خانة المئات، وفق وكالة “رويترز”.