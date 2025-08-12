Icon

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين Icon أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح  Icon مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا Icon المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية Icon أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة Icon حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية Icon أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة  Icon جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع أسعار النفط اليوم

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قراري الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.39% لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا (0.34%) مسجلة 64.18 دولار.

قد يهمّك أيضاً
استقرار أسعار النفط وبرميل برنت عند 83.48 دولار

استقرار أسعار النفط وبرميل برنت عند 83.48 دولار

أسعار النفط ترتفع اليوم

أسعار النفط ترتفع اليوم

كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى خانة المئات، وفق وكالة “رويترز”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية
السوق

أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية

السوق