ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% الاثنين، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام “برنت” على ارتفاع (1.07) دولار بنسبة (1.58%)، ليصل إلى (68.80) دولارًا، في حين زادت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط (1.14) دولار أي (1.79) بالمئة، إلى (64.80) دولارًا.