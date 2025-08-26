ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا
ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% الاثنين، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي.
وأغلقت العقود الآجلة لخام “برنت” على ارتفاع (1.07) دولار بنسبة (1.58%)، ليصل إلى (68.80) دولارًا، في حين زادت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط (1.14) دولار أي (1.79) بالمئة، إلى (64.80) دولارًا.