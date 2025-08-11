Icon

اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة Icon السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية Icon القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين Icon كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية Icon القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك Icon السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية Icon ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٠ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الموسمية في باكستان إلى 312 قتيلًا و740 جريحًا منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في بيان اليوم, أن بين القتلى، 113 رجلًا و57 امرأة و142 طفلًا، مضيفًة أن نحو 1722 منزلًا تضرر أيضًا بسبب الأمطار والسيول.
وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة مستمرة في المناطق المتضررة.

قد يهمّك أيضاً
مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر

مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر

باكستان تطلق سراح برويز مشرف رسمياً بعد دفعه الكفالة

باكستان تطلق سراح برويز مشرف رسمياً بعد دفعه الكفالة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد