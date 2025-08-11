ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الموسمية في باكستان إلى 312 قتيلًا و740 جريحًا منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في بيان اليوم, أن بين القتلى، 113 رجلًا و57 امرأة و142 طفلًا، مضيفًة أن نحو 1722 منزلًا تضرر أيضًا بسبب الأمطار والسيول.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة مستمرة في المناطق المتضررة.