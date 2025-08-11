اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الموسمية في باكستان إلى 312 قتيلًا و740 جريحًا منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو الماضي.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في بيان اليوم, أن بين القتلى، 113 رجلًا و57 امرأة و142 طفلًا، مضيفًة أن نحو 1722 منزلًا تضرر أيضًا بسبب الأمطار والسيول.
وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة مستمرة في المناطق المتضررة.