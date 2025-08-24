Icon
ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر
المواطن - فريق التحرير

ارتفع عدد ضحايا حادث الغرق بمنطقة أبو تلات في محافظة الإسكندرية إلى 28 مصابا، حسبما أفادت تقارير صحفية مصرية في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وكان الحادث المأساوي الذي وقع صباح السبت، أسفر عن غرق 6 أشخاص من طلاب أكاديمية ضيافة جوية، بينما بلغت حصيلة المصابين الأولية 24.

وأشار بيان لمحافظة الإسكندرية أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار بمنع ارتياد مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي في المحافظة.

وناشدت المحافظة السكان والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، لا سيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظا على الأرواح وتفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

ومساء السبت زار محافظ الإسكندرية أحمد خالد المصابين في المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وجدد المحافظ تحذيراته من النزول إلى شاطئ البحر في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية هو الضمان الأول للحفاظ على الأرواح.

