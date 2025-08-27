الإسكان تعلن النطاقات الجغرافية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن النطاقات الجغرافية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء بمدينة الرياض.
وقالت الوزارة عبر منصة إكس اليوم الأربعاء إن هذا يأتي بهدف تعزيز استقرار السوق العقاري، وتحفيز التنمية العمرانية، ودعم التوازن بين العرض والطلب.