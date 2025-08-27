Icon

الإسكان تعلن النطاقات الجغرافية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٨ مساءً
الإسكان تعلن النطاقات الجغرافية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن النطاقات الجغرافية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء بمدينة الرياض.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس اليوم الأربعاء إن هذا يأتي بهدف تعزيز استقرار السوق العقاري، وتحفيز التنمية العمرانية، ودعم التوازن بين العرض والطلب.

