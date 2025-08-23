Icon

البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه
المواطن - واس

قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لمدغشقر، مخصصة لتحسين أداء الشركة الوطنية للكهرباء والمياه (جيراما)، التي تعاني من أزمة مالية خانقة، بحسب إعلان حكومة مدغشقر.

وأشارت إلى أن وفدًا من البنك الدولي كان قد زار مدغشقر أواخر شهر يوليو الماضي لإعداد الإصلاحات اللازمة لتعزيز قطاع الطاقة، حيث جرى تحديد الإطارين التقني والتنظيمي لتنفيذ برنامج قائم على تحقيق نتائج.

وتواجه شركة (جيراما) عجزًا ماليًا حادًا، إذ تبلغ نفقاتها الشهرية نحو 40 مليون دولار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 19,8 مليون دولار، وفق ما أعلنه العام الماضي رئيس الوزراء كريستيان نتساي، ولا تتعدى نسبة السكان المستفيدين من خدماتها حاليا 15%.

وتسعى حكومة مدغشقر إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء ورفع نسبة الحصول على الطاقة إلى 75% من السكان بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

