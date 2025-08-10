البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025

قرر مجلس إدارة “البنك السعودي الأول” بتاريخ 8 أغسطس الحالي توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.055 مليار ريال للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق المالية تداول اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ نحو 2.055 مليار سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع ريال واحد تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك تاريخ الأحقية في التوزيعات ليوافق يوم الأربعاء 28 أغسطس 2025، وتاريخ التوزيع يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.