Icon

جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا Icon صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ Icon الاقتصاد الألماني في خطر Icon البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025 Icon ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025 Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق  Icon شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل Icon تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية Icon إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض Icon السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر مجلس إدارة “البنك السعودي الأول” بتاريخ 8 أغسطس الحالي توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.055 مليار ريال للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق المالية تداول اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ نحو 2.055 مليار سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع ريال واحد تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

قد يهمّك أيضاً
البنك السعودي الأول يعلن عن وظائف شاغرة

البنك السعودي الأول يعلن عن وظائف شاغرة

البنك السعودي الأول يعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

البنك السعودي الأول يعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

وحدد البنك تاريخ الأحقية في التوزيعات ليوافق يوم الأربعاء 28 أغسطس 2025، وتاريخ التوزيع يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد