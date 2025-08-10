جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ الاقتصاد الألماني في خطر البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
قرر مجلس إدارة “البنك السعودي الأول” بتاريخ 8 أغسطس الحالي توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.055 مليار ريال للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.
وأوضح البنك في بيان على موقع السوق المالية تداول اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ نحو 2.055 مليار سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع ريال واحد تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وحدد البنك تاريخ الأحقية في التوزيعات ليوافق يوم الأربعاء 28 أغسطس 2025، وتاريخ التوزيع يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.